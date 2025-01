Atletas de MS se destacam na convocação da Seleção Brasileira de Flag Football

A Confederação Brasileira de Futebol Americano anunciou, nesta terça-feira (22), a convocação da Seleção Brasileira Feminina de Flag Football para 2025.

A lista conta com 21 atletas, e Mato Grosso do Sul se destacou como o Estado com maior número de representantes, com cinco jogadoras chamadas, todas integrantes do Cobrarés, equipe de Campo Grande.

Mato Grosso do Sul será representado pelas jogadoras Karoline Furoni, Lidiane (Lica) Lira, Milena Ajiki, Taisa Alencar e Pamella Ribeiro. Todas contribuíram para o destaque do Cobrarés em 2024, ano em que a equipe conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil, principal competição nacional da modalidade.

“Depois desse ano dourado, o que a gente sonha para 2025 é que ele permaneça dourado. A gente sabe o quanto lutamos este ano, então precisamos continuar treinando e melhorando. Acho que mais difícil do que chegar ao topo é permanecer lá”, avaliou Lidiane Lira, quarterback do time.

Com a estreia do flag football como esporte olímpico nos Jogos de Los Angeles 2028, a modalidade tem ganhado cada vez mais visibilidade e atraído novos talentos.

Confira a lista de convocadas

Quarterbacks:

Ester Alencar - RP Weilers | SP

Fernanda Maciel - Valkyrias Flag Football | AM

Lidiane Lira - Cobrarés | MS

Ataque:

Bruna Quost - Sirius Flag Football | SC

Ellen Bruna Alencar - Toronto Rebels/Sweet Heat | EUA

Gabriela Bankhardt - Desterro Atlantis/Caniballs | SC

Giulianna Bulkley - Xavier College Prep High School | EUA

Kissy Barbosa - Wolfsbane | SP

Lara Nesralla - Vasco Almirantes | RJ

Lara Torelli - Vasco Almirantes | RJ

Milena Ajiki - Cobrarés | MS

Taisa Alencar - Cobrarés | MS

Júlia Meller - Desterro Atlantis/Caniballs | SC

Defesa:

Amanda Boabaid - Desterro Atlantis | SC

Fernanda Justino - Parnamirim Scorpions | RN

Jennifer Leitão - RP Weilers | SP

Karoline Furoni - Cobrarés | MS

Pamela Peres - Vasco Almirantes | RJ

Pamella Ribeiro - Cobrarés | MS

Rafaela de Paula - Valkyrias | AM

Thamires Soares - Vasco Almirantes | RJ

