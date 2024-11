Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na final da Libertadores hoje (30)

Brenda Leitte, com ge

Hoje é dia de final da Libertadores! Atlético-MG e Botafogo decidem neste sábado (30), às 16h (de MS), o título da Conmebol Libertadores 2024 no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.

O Atlético-MG vem de dez jogos sem vencer. A última vitória foi no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate, na Arena MRV. Nesse período, o time perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo e segue distante da zona de classificação para Libertadores via Brasileirão.

Após retomar a liderança e colocar uma mão na taça do Brasileirão, o Botafogo chega confiante para a decisão. Tem apenas uma derrota desde o dia 11 de agosto, sendo ela no jogo de volta da semifinal da Libertadores, na qual poupou a equipe depois de vencer a ida por 5 a 0.

Mais de 60 mil pessoas são esperadas no estádio Monumental de Núñez, que promete ser o maior público das finais em jogo único disputadas até aqui.

Transmissão

O jogo será transmitido na Globo, ESPN e Paramount+.

