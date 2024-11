Atlético-MG é punido por confusão na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG foi punido com a perda do mando de campo por seis jogos (dois já cumpridos), com conversão em portões fechados por causa da confusão no jogo entre o time e o Flamengo no último dia 10, válido pela final da Copa do Brasil. O rubro-negro foi campeão.

O julgamento foi nesta quarta-feira (27) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). O Atlético foi denunciado seis vezes pela procuradoria. E além dos jogos com portões fechados, sendo que nos três últimos com pena sócioeducativa (possibilidade de comparecimento de mulheres, crianças, adolescentes até 16 anos, idosos e deficientes nas partidas), o Galo terá de pagar uma multa de R$ 198 mil.

O clube ainda está estudando entrar com recurso. O Atlético foi denunciado por arremesso de objetos ao gramado, de quatro bombas (uma delas atingiu o fotógrafo Nuremberg José Maria), invasão de torcedores, tentativa de invasão, uso de lasers no goleiro adversário e cantos homofóbicos.

Logo após a decisão da Copa do Brasil, a Arena MRV foi interditada e não recebe eventos há dois jogos.

O clube tem atuado no Independência, em Belo Horizonte, com os portões fechados. O recurso sobre a interdição será julgado amanhã (28).

