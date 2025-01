Atlético-MG oficializa contratação de Gabriel Menino

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira (31), a contratação do meia Gabriel Menino, de 24 anos, que estava no Palmeiras.

O jogador chega ao Galo em uma negociação que envolveu o atacante Paulinho, que foi transferido para o clube paulista. Gabriel Menino assinou contrato com o Atlético-MG válido até o final de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

O acordo entre as duas equipes prevê que o Atlético-MG receberá 18 milhões de euros (cerca de R$ 114,9 milhões) pela venda de Paulinho, além do meio-campista Gabriel Menino e do volante Patrick, também do Palmeiras.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras em 2020, Gabriel Menino se destacou como um dos principais talentos da equipe, conquistando diversos títulos e se firmando como titular ao longo das temporadas.

Ao todo, o jogador disputou 243 partidas pelo Verdão, marcando 18 gols. Em 2024, ele atuou em 48 jogos, anotando dois gols e fornecendo uma assistência.

