Atlético-MG tenta contratação de Bruno Henrique

O Atlético-MG tem Bruno Henrique, atacante do Flamengo, como um dos principais alvos para a temporada de 2025.

Mesmo com dois anos de contrato restante com o Rubro-Negro e um alto salário, o Galo segue tentando convencer o jogador e seus representantes a aceitar uma proposta vantajosa.

O Atlético-MG está ciente dos vencimentos de Bruno Henrique no Flamengo e, por isso, ofereceu uma valorização salarial, além de um contrato mais longo, que pode se estender por até três anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O fato de o jogador ser natural de Belo Horizonte e ter a oportunidade de ficar mais próximo da família também foi um ponto destacado nas conversas informais entre representantes dos clubes.

Apesar do interesse do Galo, o negócio não avançou até o momento, com nenhuma proposta oficial sendo apresentada ao Flamengo. Nos bastidores do clube mineiro, a transferência é tratada como "improvável".

A direção rubro-negra, por sua vez, já descartou a possibilidade de negociar Bruno Henrique, que segue com prestígio e importância no elenco. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou que não haverá mais saídas de jogadores-chave nesta janela de transferências.

O único cenário em que a negociação poderia ser reaberta seria uma proposta considerada "irrecusável" pelo Flamengo, com valores extremamente altos.

No entanto, o Atlético-MG não está disposto a fazer esse tipo de investimento, além dos vencimentos oferecidos ao atacante.

A janela de transferências se encerra no dia 28 de fevereiro, e, após essa data, apenas jogadores livres poderão se transferir. A próxima oportunidade de negociações será com a abertura da segunda janela de transferências, no meio do ano.

Até lá, o futuro de Bruno Henrique permanece incerto, com o Flamengo sinalizando sua permanência no elenco para 2025.

