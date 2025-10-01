Barcelona e PSG duelam nesta quarta de Champions; saiba onde assistir

Um dos confrontos mais aguardados da fase de liga da Champions League 2025/26 acontece nesta quarta-feira (1º). O Barcelona recebe o PSG, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão da TNT, HBO Max.

As duas equipes estrearam com vitória na Champions. Fora de casa, o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1. Já o PSG goleou a Atalanta por 4 a 0, com direito a gol do brasileiro Marquinhos.

No cenário nacional, os dois clubes também vivem boa fase. O time catalão superou a Real Sociedad, de virada, e assumiu a liderança de LaLiga.

Já os parisienses derrotaram o Auxerre por 2 a 0 e seguem no topo do Campeonato Francês.

Desfalques e retornos

O técnico Hansi Flick terá de lidar com baixas importantes no Barcelona. Ter Stegen, Joan García, Fermín López, Gavi e Raphinha estão fora por lesão.

Por outro lado, o lateral Alejandro Balde, recuperado de um problema no tendão da coxa, deve estar à disposição. Outra boa notícia é o retorno de Lamine Yamal, que voltou a atuar no fim de semana após se recuperar de lesão no púbis.

No PSG, o técnico Luis Enrique também enfrenta problemas. Marquinhos, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia não viajaram a Barcelona por conta de lesões.

Já o meio-campista Vitinha, que se machucou no fim de semana, aparece entre os relacionados. Fabián Ruiz e João Neves, que ficaram fora do jogo contra o Auxerre, também estão de volta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também