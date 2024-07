Basquete: Seleção Brasileira masculina é convocada para as Olimpíadas

Após classificação no Pré-Olímpico, disputado na Letônia, o treinador Aleksandar Petrovic anunciou os convocados da Seleção Brasileira de basquete masculino para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Petrovic divulgou a lista com 14 nomes e terá que cortar dois, já que apenas 12 atletas podem ser inscritos na competição.

A convocação para os Jogos Olímpicos tem escolhas praticamente iguais às do Pré-Olímpico vencido pela seleção no último dia 07, contra a Letônia. Apenas Alexey Borges e Elinho Corazza não estavam no elenco.

Os jogadores são as escolhas do técnico Petrovic para substituir Raulzinho e Yago, caso não se recuperem de lesão a tempo dos Jogos.

Os jogadores do Brasil se apresentam no próximo dia 17, em Zagreb, na Croácia, para começar a preparação para o torneio. Antes do embarque para a França, que acontece no dia 23 de julho, a equipe fará um amistoso contra o Canadá, com portões fechados e sem transmissão na TV.

Com a classificação garantida na última oportunidade possível, o Brasil estará no grupo B das Olimpíadas e terá pela frente a França, a Alemanha e o Japão.

O primeiro jogo brasileiro será contra os donos da casa, no dia 27 de julho. No dia 30, o Brasil enfrenta a Alemanha e encerra a fase de grupos contra os japoneses, no dia 2 de agosto.

Veja a lista completa:

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Free Agent

Alexey Borges - Free Agent

Elinho Corazza - Corinthians

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Free Agent

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Guilherme Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - Free Agent

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo “Mãozinha” - Free Agent

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Granada-ESP

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também