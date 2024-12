Bem-vindo de volta! Oscar assina com São Paulo e retorna ao futebol brasileiro

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (24), véspera de Natal, a contratação do meia Oscar. Aos 33 anos, o jogador retorna ao Morumbis para dar continuidade à sua história dentro do clube, que foi interrompida de forma polêmica em 2010, quando ele foi à Justiça contra a entidade e depois acertou com o Internacional.

O acerto foi anunciado pelo presidente Julio Casares em suas redes sociais. O dirigente publicou uma foto em que aparece ao lado do meio-campista e escreveu uma hashtag com a palavra "super-reforço".

Depois de deixar o Shanghai Port, da China, onde ficou por oito temporadas, o meio-campista decidiu retornar ao Brasil e assinou contrato de três anos com o Tricolor.

Ele passou por exames na segunda-feira (23). E em uma publicação nas redes sociais, Oscar se despediu do Shangai Port: "Obrigado por esses oito anos inesquecíveis. Obrigado por tudo."

De volta ao São Paulo, Oscar chega para solucionar o problema do técnico Luis Zubeldía na criação, algo que ele vinha pedindo para a direção do clube.

No clube, o meio-campista estará no top-3 dos maiores salários do elenco. Ele se juntará a Lucas Moura e Calleri entre os mais bem pagos do grupo. Livre, ele chegará ao São Paulo sem custos de compra, mas com luvas bastante altas.

Nascido em Cotia, Oscar deixou o São Paulo em junho de 2010 após ação na Justiça. Ele havia disputado um jogo em 2008, aos 16 anos, e treze em 2009. No fim daquele ano, o estafe do jogador entrou contra o clube alegando que ele havia sido coagido a assinar um contrato de cinco anos e alegando atrasos.

Assim, conseguiu sua liberação, levando o jogador ao Internacional naquele ano. A batalha judicial levou anos, mas em 2012 as partes chegaram a um acordo, e o Inter pagou R$ 15 milhões ao São Paulo. Depois, Oscar jogou no Chelsea, da Inglaterra, e em 2016 foi à China.

Na Seleção Brasileira, Oscar foi campeão da Copa das Confederações em 2013 e esteve na campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2014, marcando o gol de honra nos 7 a 1 contra a Alemanha.

