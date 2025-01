Bia Hadad perde para Veronika Kudermetova

A tenista brasileira Bia Haddad foi derrotada na quadra pela russa Veronika Kudermetova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, após 1h46 na madrugada deste sábado (18), ficando de fora da disputa da chave de simples do Australian Open.

Apesar da derrota, Bia segue na competição no torneio de duplas, e volta à quadra em Melbourne ainda neste sábado, ao lado da alemã Laura Siegemund, e enfrentarão a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina.

Mesmo perdendo para Kudermetova, a brasileira igualou os melhores resultados do Brasil na história do torneio. Na história, anterior a conquista de Bia, apenas três tenistas brasileiros haviam chegado na terceira rodada das disputas de simples do Australian Open, sendo eles Marcos Hocevar, em 1983, Jaime Oncins, em 1991, e Gustavo Kuerten, em 2004.

