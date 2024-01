Bia Haddad encara a russa Maria Timofeeva na 3ª rodada do Australian Open

Sarah Chaves, com informações do G1 e TênisNews

Bia Haddad avança para a terceira rodada do Australian Open e enfrenta a russa Maria Timofeeva, de 20 anos na manhã desta sexta-feira (19), na quadra Margaret Court, a segunda principal de Melbourne Park. É a primeira vez em que a brasileira chega à etapa no Grand Slam da Oceania.

O duelo que marca o primeiro embate entre elas será a partir das 4h (horário de MS).

Maria Timofeeva começou nas qualificatórias e já soma cinco vitórias na atual edição do Australian Open. A última delas foi contra Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1.

Atual número 12 do mundo, Bia é cabeça de chave número 10 do Grand Slam de Melbourne, e venceu a última partida, na quarta-feira (17) contra a russa Alina Korneeva, por 2 sets a 0, com as parciais de 6/1 e 6/2.

Haddad se tornou a brasileira com o maior número de partidas simples disputadas na chave principal do Australian Open (nove no total), à frente de Maria Esther Bueno (oito duelos definidos). "Para a próxima rodada, vou buscar melhorar alguns pontos para enfrentar minha adversária, que eu ainda não conheço. É uma jogadora jovem também", disse a tenista brasileira que se prepara para o duelo contra Maria Timofeeva.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também