Brasil cai no ranking de seleções da Fifa

Em atualização do ranking masculino de seleções divulgado pela Fifa nesta quinta-feira (18), o Brasil apareceu em 5ª posição, uma posição abaixo da classificação anterior.

A Espanha, campeã da Eurocopa ganhou cinco posições e assumiu a terceira colocação. Completam o pódio de seleções a França, em segundo lugar, e a Argentina, líder do ranking e atual bicampeã da Copa América.

No entanto, aumentando a relevância da América do Sul, a Colômbia apareceu no Top 10, na frente da Itália. Vice-campeões da Copa América diante da Argentina, os colombianos ganharam três posições e subiram para a nona posição.

Confira o Top 10 do ranking masculino da Fifa

Argentina – 1901.48 pontos

França – 1854.91 pontos

Espanha – 1835.67 pontos

Inglaterra – 1812.26 pontos

Brasil – 1785.61 pontos

Bélgica – 1772.44 pontos

Holanda – 1758.51 pontos

Portugal – 1741.43 pontos

Colômbia – 1727.32 pontos

Itália – 1714.29 pontos

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também