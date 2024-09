Brasil conquista bronze no 4x100m livre misto S14 nas Paralimpíadas 2024

Mais um pódio para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024. Neste domingo (1º), a equipe formada por Arthur Xavier Ribeiro, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges Carneiro e Ana Karolina Soares garantiu a 3ª colocação na prova dos 4x100m livre misto S14 de natação.

O quarteto encerrou a prova com o tempo de 3min47s49, marca que garantiu o recorde das Américas na prova. Os brasileiros ficaram atrás da equipe da Austrália, que encerrou a disputa na 2ª posição com o tempo de 3min46s37, e o time do Reino Unido, que ficou com a medalha de ouro ao finalizar a prova em 3min43s5.

Arthur foi o primeiro nadador a cair na água, seguido de Gabriel, Beatriz e Ana.

Com esta medalha, o Brasil fica a mais uma conquista para atingir a marca de 400 pódios em todas as Paralimpíadas.

