Brasil volta à final da Copa do Mundo de Futsal após 12 anos

A Seleção Brasileira de futsal está na final da Copa do Mundo de 2024. No considerado jogo mais sofrido para os brasileiros, eles derrotaram a Ucrânia por a 3 a 2, no Uzbequistão.

A Seleção busca o hexacampeonato há 12 anos, e mesmo com os desfalques de Pito e Ferrão, conseguiu se classificar. O adversário do Brasil na final sairá do confronto entre Argentina e França, que acontece nesta quinta-feira (03), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul).

Dono da melhor defesa do campeonato, o Brasil não sabia o que era sair atrás do placar, mas o gol ucraniano no fim da etapa inicial mudou o panorama. Mas Dyego chamou a responsabilidade e marcou os três gols brasileiros.

A final será realizada no próximo domingo (06), às 11h. E até aqui, o Brasil derrotou Cuba, Croácia, Tailândia, Costa Rica, Marrocos e Ucrânia.

