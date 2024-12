Brasileira conquista lugar no pódio da São Silvestre

A brasileira, Nubia de Oliveira, conseguiu alcançar o pódio da São Silvestre 2024 em terceiro lugar, atrás das quenianas, Agnes Keino (1° lugar) e Cynthia Chemwen (2° lugar).



A atleta do Quênia dominou a prova com o tempo de 51 minutos e 26 segundos e faturou a medalha de ouro da 99ª edição da tradicional corrida que acontece em São Paulo. Esta é a oitava vitória seguida do Quênia na prova feminina da São Silvestre.





A baiana, natural de Campo Formoso, ultrapassou uma atleta da Tanzânia nos metros finais do percurso. Em 2023, Nubia ficou com a nona colocação.



