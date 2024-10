Brasileiro testa carro da Aston Martin no GP da Cidade do México

Felipe Drugovich, em seu terceiro ano como piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin - equipe da Fórmula 1 -, vai ter a oportunidade de guiar o carro de 2024 da equipe na F1 no dia 25 de outubro, durante o primeiro treino livre do GP da Cidade do México.

O brasileiro substituirá Fernando Alonso, e será a quarta da sua carreira na categoria. "Nunca corri no Autódromo Hermanos Rodríguez, que é uma pista bastante desafiadora, com longas retas e curvas técnicas. Vou me preparar no simulador antes do treino para estar pronto", disse.

Drugovich se juntou à Aston Martin logo após conquistar o título na F2, em 2022, tornando-se parte da Academia de Pilotos da montadora. Desde então, já participou de três treinos livres em GPs, incluindo os de Abu Dhabi em 2022 e 2023, além da Itália no ano passado.

Seu melhor desempenho foi na sessão de Yas Marina, em Abu Dhabi, onde registrou a segunda melhor volta, a apenas 0s2 do líder George Russell, da Mercedes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também