Brasileiros vencem jogos do Indian Wells nesta madrugada

Bia Haddad quebrou a sequência de eliminações precoces ao derrotar a eslovaca Rebecca Sramkova, 127º colocada no ranking mundial, na estreia do WTA 1000 de Idian Wells, por 2 sets a 0, na madrugada de hoje (09).

A brasileira acumulou três eliminações seguidas em estreias. Sendo elas na primeira fase do WTA 1000 de Doha e de Dubai, e dos 500 de San Diego.

Já Thiago Wild passou para a terceira fase da competição masculina ao vencer o russo Karen Khachanov, que é 15º no ranking mundial, também por 2 sets a 0. O brasileiro está invicto há quatro jogos.

Na próxima etapa do torneio, Bia enfrentará a russa Anastasia Pavlyuchenkova, número 24 no ranking. A brasileira foi derrotada por ela nos últimos dois confrontos. Já Thiago encontra o húngaro Fabian Marozsan, 57 do mundo.

Na competição de duplas, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs venceram a romena Sorana Crista e a croata Donna Vekic.

