Campeonato de Ginástica Artística inicia com participação de medalhistas

Nesta terça-feira (17), começou, oficialmente, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em João Pessoa, no ginásio O Ronaldão, marcando a primeira competição nacional que reunirá as medalhistas olímpicas após os Jogos Olímpicos Paris 2024.

O evento começou no último domingo (15) com as disputas da categoria infantil, que seguem hoje e amanhã (18). E as competições profissionais estão programadas para a partir de quinta-feira (19), e vão até o próximo domingo (22).

A Confederação Brasileira de Ginástica informou que os ingressos foram gratuitos e esgotaram em apenas uma hora, estabelecendo um tempo recorde. Ao todo, foram disponibilizados 3 mil ingressos por dia para acompanhar os treinos, a classificatória e as finais da categoria adulto.

As finais da categoria adulto serão transmitidas pelo SporTV no sábado (21) e no domingo. Vale ressaltar que a medalhista Rebeca Andrade participará da competição. Assim como Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

