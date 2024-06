Campo-grandenses vencem 5º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A dupla campo-grandense de vôlei de praia, Jean e Anthony, se consagrou campeã da 5º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada em Cuiabá.

A final aconteceu neste sábado (22), contra uma dupla do Rio de Janeiro. Jean e Anthony venceram por 2 sets a 0. Além de medalhas, a dupla também faturou R$ 9 mil como premiação.

Agora, os campo-grandenses voltam para casa para iniciarem a preparação para a 6º etapa da competição, que será realizada em São Luís, no Maranhão, no mês de setembro. Vaga que foi conquistada com a vitória em Cuiabá.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também