Campos de futebol recebem nova iluminação na Capital

Em Campo Grande, 68 campos de futebol ganharam iluminação nova e investimentos na infraestrutura. A iniciativa não só incentiva a prática esportiva e oferece lazer, mas também aumenta a segurança e cria oportunidades para crianças e adolescentes da Capital.

Esses campos, que antes ficavam às escuras, agora se tornaram locais atrativos para atividade comunitária.

Escolinhas de futebol e projetos sociais têm ampliado seus atendimentos, agora podendo realizar treinos em horários mais frescos e confortáveis. “Os treinos noturnos são uma excelente alternativa para proteger a saúde dos nossos alunos, que agora podem praticar esportes sem os incômodos causados pelo calor excessivo e a baixa umidade do ar", ressaltou a prefeita Adriane Lopes.



O coordenador do Projeto Coruja, Celso de Oliveira, celebra a mudança significativa trazida pela iluminação do campo de futebol no Bairro Los Angeles, que agora atende mais de 84 crianças em treinos de futebol, além de oferecer treinamentos gratuitos de basquete e vôlei. "Fora os mais de 80 alunos da escolinha de futebol, atendemos mais de 400 pessoas com uma diversidade de esportes. Era essencial essa iluminação”, destacou Celso.



Atividades nos bairros

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), coordena o projeto 'Movimenta Campo Grande', oferecendo diversas modalidades de atividades físicas gratuitas em 34 praças da Capital.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também