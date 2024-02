Capital do Vôlei: Campo Grande recebe 226 atletas em etapa do Circuito Brasileiro

Ao todo serão 226 atletas de todo o Brasil reunidos em Campo Grande para a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Começando hoje (21), o evento vai até domingo (25), no Parque das Nações Indígenas. A entrada do público é gratuita, mediante a um rápido cadastro no local.

O circuito já se tornou uma tradição no começo do ano na Capital, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

Já nesta quarta começa a disputa do qualificatório do Aberto, que vai até às 18h, enquanto que na quinta-feira (22), das 8h30 às 17h30 acontece a fase de grupos e oitavas de final do Aberto - nessas fases os inscritos com ranqueamento baixo disputam uma vaga nas fases principais.

A partir de sexta-feira (23), as disputam começam a esquentar com a fase de grupos do Top 16 e às quartas de final e semifinais do Aberto, das 8h30 às 18h30. No sábado, ocorre as oitavas de final e quartas de final do Top 16, além das finais do Aberto, entre 8h30 e 13h.

No período da tarde, ainda no sábado, acontecem as semifinais do Top 16, das 16h às 19h30. Fechando o fim de semana esportivo, o domingo terá as finais do Top 16 em partidas que acontecem das 8h30 às 12h, nas categorias masculina e feminina, definindo as duplas vencedoras da etapa campo-grandense do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Atletas de MS são destaque

Quatro quadras auxiliares e uma arena principal foram erguidas para abrir o calendário do voleibol nacional, nos naipes masculino e feminino - respectivamente com 78 e 35 duplas. O espaço pode receber público de até 1,2 mil pessoas, que poderão torcer para vários participantes dessa etapa que se destacam por serem Sul-mato-grossenses.

É o caso de Arthur Mariano, atual campeão da etapa local e que joga ao lado do paranaense Adrielson. Ele está no Top 16, assim como os também sul-mato-grossenses Saymon e Cadu, única dupla totalmente formada por atletas locais. Já na categoria feminina, aparecem no Top 16 Vitória, parceira da sergipana Tainá, e Aninha, parceira da catarinense Victória.

Somando todos os atletas de Mato Grosso do Sul inscritos na competição - Aberto e Top 16 -, são 22 nomes. Já as duplas são duas no Top 16 Masculino, duas no Top 16 Feminino, sete no Aberto Masculino e outras cinco no Aberto Feminino.

