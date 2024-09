Carol Santiago conquista terceiro ouro nas Paralimpíadas 2024

A história do Brasil nas Paralimpíadas fica mais vitoriosa, e Maria Carolina Santiago é uma das grandes responsáveis por isso. Maior campeã da história do País nos Jogos, a nadadora, de 39 anos, venceu a final dos 100m livre S12 nesta quarta-feira (4), e conquistou seu sexto ouro paralímpico, o terceiro somente em Paris este ano. Na mesma prova, destinada a atletas com deficiência visual pequena, mas ainda assim significativa, a também brasileira Lucilene Sousa chegou na sexta posição.

A medalhista de ouro já tinha avançado à final dos 100m livre S12 com o melhor desempenho das eliminatórias (1min00s50). Favorita, a brasileira dominou a decisão do início ao fim e se sagrou campeã com o tempo de 59s30. Anna Stetsenko, da Ucrânia, fez 1min00s39 e ficou com a prata. Ayano Tsujiuchi, do Japão, levou o bronze, finalizando a prova em 1min01s05. Para celebrar o resultado, a japonesa deu um abraço em Carol.

Lucilene, por sua vez, avançou com a quinta marca das eliminatórias (1min03s14). Na grande decisão, melhorou o seu tempo e marcou 1min02s47. Assim, garantiu o sexto lugar. A brasileira de 24 anos já tem uma medalha paralímpica na carreira. Em 2021, nos Jogos de Tóquio, conquistou a prata no revezamento 4x100m livre misto 49 pontos.

O ouro nos 100m livre S12 foi o terceiro de Carol nos Jogos Paris 2024. Ela também conquistou a medalha dourada nos 100m costas S12 e nos 50m livre S13. Em Tóquio, há três anos, a atleta tinha subido ao lugar mais alto do pódio outras três vezes.

Com valiosa ajuda de Carol Santiago, o Brasil chega a 17ª medalha na natação das Paralimpíadas de 2024. Até agora, o país já faturou seis ouros, três pratas e oito bronzes. Nesta quarta, Carol ainda voltará às piscinas de Paris. Ela participará do revezamento misto 4x100m 49 pontos, prova que encerrará a participação brasileira no dia. Patrícia Pereira e Lídia Cruz vão disputar a final dos 50m peito da classe SB3, e Mariana Gesteira brigará por medalha nos 100m livre S9.

