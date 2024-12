Caso de racismo encerra partida entre Grêmio e River Plate

A partida entre o Grêmio e o River Plate, pela Brasil Ladies Cup, acabou em confusão após Candela Díaz, atleta da equipe argentina, cometer racismo contra um dos gandulas da partida na noite desta sexta-feira (20).

O caso de racismo protagonizado por Candela Díaz aconteceu logo após o gol de empate do Grêmio. Enquanto as gremistas comemoraram o gol, Díaz foi flagrada imitando um macaco em direção de um dos gandulas da partida.

Após o gesto, houve uma confusão entre o gandula e jogadoras do River Plate, com as gremistas deixando o campo em defesa do profissional alvo dos ataques racistas de Díaz.

Logo após o ocorrido, o árbitro expulsou seis jogadoras do River Plate, que ficou sem o número mínimo de atletas necessárias para dar continuidade ao jogo, encerrando a partida. O placar final foi de 1 a 1.

Dois gandulas foram ouvidos ainda no estádio e foram para a delegacia para prestar depoimento. A zagueira Brito e o preparador físico Thales de Oliveira também foram até a delegacia, como testemunhas, acompanhados da coordenadora Patrícia Gusmão.

Quatro jogadoras do River Plate, acompanhadas de dirigentes, também foram ouvidas na delegacia.

O time argentino emitiu uma nota oficial, onde afirma que repudia os atos discriminatórios e que irá tomar as medidas disciplinares necessárias contra os envolvidos.

