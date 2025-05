CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

O novo técnico da Seleção Brasileira foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (12). Carlo Ancelotti estará a frente da equipe para o próximo jogo da no dia 5 de junho contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Os convocados serão definidos por Ancelotti em conjunto com o coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico.



“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.



O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos, e os equatorianos ocupam a vice-liderança, com 23.



Depois, no dia 10 de junho, às 21h45, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena. Os paraguaios estão na quinta colocação com os mesmos 21 pontos do Brasil.

