CBF renova mandato interino de Estevão Petrallás na Federação de Futebol de MS

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) renovou o mandato de Estevão Petrallás como presidente interino da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) até abril de 2025. A portaria foi assinada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e publicada no sábado (23), e já entrou em vigor.

Petrallás foi nomeado presidente interino pela CBF em maio de 2024, após a 'Operação Cartão Vermelho', do Ministério Público, apontar um esquema milionário de desvio de dinheiro das contas da FFMS. Entre os denunciados está o então presidente Francisco Cezário. A portaria também determina o afastamento de Cezário da presidente por mais 139 dias (até 10 de abril de 2025).

O documento aponta que como Cezário ainda não foi julgado é respeitado o princípio de presunção de inocência. Desta forma, considera impossível a destituição do presidente afastado do cargo ao qual foi eleito.

Apesar disso, elenca que “o gestor anterior ainda não está apto e habilitado ao exercício das atividades de administração da FFMS, que, assim, pode vir a sofrer prejuízos de expressão”.

Ainda segundo a portaria da CBF, a não prorrogação do mandato interino de Petrallás poderia comprometer a realização do calendário divulgado pela FFMS, “acarretando prejuízos aos interesses do futebol local”.

Embora a portaria preveja Petrallás como presidente interino até 10 de abril de 2025, o documento garante que caso sejam realizadas até lá novas eleições para presidência da FFMS, a renovação deixa de ser válida.

“Se nesse interregno forem promovidas novas eleições com a ulterior escolha de um novo Presidente e desde que esteja em conformidade com a legislação pátria e com o Estatuto da FFMS, a presente Portaria e renovação do mandato do Presidente interino perderão sua eficácia, cessando todos os seus efeitos a partir da posse do novo Presidente”, traz a portaria de novembro de 2024.

