Centro de Krav Maga abre nova turma para aulas de defesa pessoal em Campo Grande

Para quem deseja ter autodefesa e aprender novas técnicas, o Centro de Krav Maga Mestre Kobi, em Campo Grande, abriu nova turma de iniciantes.

Os interessados podem fazer uma aula experimental da modalidade. O novo aluno pode procurar o centro de Krav Maga, que fica na rua Rui Barbosa, 4430, ou entrar em contato através do WhatsApp: (67) 99221-7470.

O Krav Maga Mestre Kobi é a referência da modalidade na América Latina.

O Krav Maga, a defesa pessoal israelense, foi desenvolvido, na década de 40, por um homem chamado Imi Lichtenfeld, para que qualquer pessoa, homem ou mulher, independentemente de sua idade ou preparo físico, pudesse se defender de um ou mais agressores, armados ou não.

As técnicas do Krav Maga são simples, rápidas e objetivas. O treinamento, além de ensinar as técnicas, desenvolve a autoconfiança e a coragem do aluno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também