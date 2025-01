Chicago Fire e Inter Miami buscam contratação de Neymar

A Major League Soccer (MLS) está em uma intensa disputa para leva Neymar aos Estados Unidos. De acordo com o jornal francês L’Equipe, Chicago Fire e Inter Miami já iniciaram negociações com o estafe do jogador, atualmente com contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025.

O brasileiro, que já demonstrou interesse em reencontrar antigos companheiros de Barcelona, Lionel Messi e Luis Suárez, que atuam no Inter de Miami, vê a possibilidade com entusiasmo. "Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio", disse.

Jorge Más, um dos proprietários do Inter Miami, declarou que, embora seja cedo para falar de negociações específicas, o clube tem o desejo de contar com Neymar no futuro.

David Beckham, outro coproprietário do Inter Miami, compartilha do mesmo entusiasmo. Entretanto, ele destacou os desafios impostos pelas limitações da liga. "Nossa meta é fortalecer o elenco, mas precisamos respeitar as regras da MLS. Neymar seria um sonho para qualquer equipe", disse.

Já o Chicago Fire pretende entrar forte na disputa pelo craque. Segundo L'Equipe, o clube está se movimentando para convencer Neymar a fazer parte do projeto da franquia, que também deseja aumentar sua relevância internacional.

Em novembro, rumores na imprensa apontavam para uma possível rescisão contratual de Neymar com o Al-Hilal, mas o brasileiro continua treinando normalmente com a equipe.

