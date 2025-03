Com direito a briga em campo, Corinthians segura resultado e vence o Paulistão 2025

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, impedindo que o rival alcançasse um inédito tetracampeonato estadual na era profissional. Essa conquista também encerrou um jejum de seis anos sem títulos para o alvinegro.

A decisão ocorreu em dois jogos. No primeiro, no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, após assistência de Memphis Depay. No jogo de volta, na Neo Química Arena, um empate sem gols garantiu o título ao Timão.

O goleiro Hugo Souza foi decisivo ao defender um pênalti cobrado por Raphael Veiga no segundo tempo. Mesmo com a expulsão de Félix Torres nos minutos finais, o Corinthians segurou o resultado e assegurou a taça.

No Paulistão, ninguém possui mais campeonatos paulistas que o Corinthians, que atingiu o 31º da sua história.

Durante o jogo, os atletas chegaram a trocar tapas e chutes após uma ‘firula’ de Memphis Depay, porque ele subiu na bola enquanto tentava ganhar tempo para finalizar a partida.

