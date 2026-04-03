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Jovem é esfaqueado durante briga de bar em Três Lagoas

A vítima pediu a ajuda a testemunhas, que o encaminharam para uma unidade de saúde da cidade

03 abril 2026 - 11h12Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: Reprodução/Processo)

Um jovem de 20 anos foi esfaqueado durante uma briga de bar na noite desta quinta-feira (2), em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação após a vítima dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos causados por arma branca.

No local, o jovem relatou que teve uma desavença com um conhecido em um bar localizado no bairro Santa Rita. Durante a discussão, o suspeito teria desferido golpes de faca contra ele.

Após perceber que estava ferido, a vítima pediu ajuda e foi socorrida por um popular, que a levou até a unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

Ainda conforme o registro policial, o jovem foi questionado sobre o interesse em representar criminalmente contra o autor, mas informou que, neste momento, não deseja dar prosseguimento à denúncia.

Diante da situação, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

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