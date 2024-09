Copa do Mundo de Futsal 2024: Brasil vence Croácia por 8 a 1

Mais uma goleada! Nesta terça-feira (17), o Brasil venceu a Croácia por 8 a 1 pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futsal, no Uzbequistão. Com gols de Pito, Dyego, Neguinho, Marlon, Marcel, Arthur e Rafa, a seleção brasileira garantiu a vaga no mata-mata da competição; os croatas marcaram com Marinovic. Na próxima sexta-feira (20), às 9h30, o Brasil decide a liderança do grupo com a Tailândia.

A partida começou com uma boa defesa da Croácia, que não permitiu a criação de chances perigosas pelo Brasil. Primic, goleiro da seleção europeia, não teve muito trabalho com as finalizações brasileiras, a maioria delas para fora.

Com 13 minutos de partida, Pito bateu de perna direita para o fundo do gol e abriu o placar para o Brasil, mas o empate não demorou muito para retornar ao placar. Marinovic recebeu lançamento de Kustura e chutou de cavadinha no canto direito do goleiro Willian para deixar tudo igual.

Ainda no primeiro tempo, Kuraja foi expulso por cotovelada em Dyego. Na cobrança do tiro livre direto, o capitão do Brasil não deu chances para o goleiro e colocou a seleção na frente do placar mais uma vez. Pouco depois, Marcel roubou a bola de Jurlina e finalizou de chapa no canto esquerdo para fazer o terceiro. Ainda antes do fim, Neguinho ampliou quase sem ângulo para o 4 a 1.

Na chegada do segundo tempo, o Brasil seguiu na pressão contra os croatas. Aos três minutos da etapa final, Marlon recebeu sozinho e teve espaço e tranquilidade para encontrar Marcel, que finalizou no gol de Baskovic. Logo depois, Pito fez mais um para a sua conta. Em belo drible, o 10 superou a marcação adversária para fazer o sexto.

O sétimo chegou em grande estilo. Arthur limpou a defesa da Croácia com uma sequência fenomenal de dribles. Até o goleirão croata ficou no chão para o camisa 12 brasileiro, que brilhou na jogada. Na reta final, Pito encontrou bom passe para Rafa, que marcou o 8 a 1 para fechar a conta.

A Tailândia venceu Cuba por 10 a 5 na outra partida do grupo nesta terça-feira. Com o resultado, tailandeses e brasileiros garantiram a vaga no mata-mata da Copa do Mundo de Futsal. Na sexta-feira, as duas seleções disputam a liderança às 9h30.

