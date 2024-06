Corinthians e SP a empatam na capital paulista

Corinthians e São Paulo fizeram um 'Clássico Majestoso' para lá de interessante na tarde deste domingo (16), mas o duelo terminou empatado por 2 a 2, com todos os gols saindo ainda no primeiro tempo. O jogo foi válido pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Pelo lado do Timão, o meia Igor Coronado e o atacante Gustavo Mosquito foram os responsáveis por balançar as redes defendidas por Jandrei. Já Lucas Moura e o zagueiro Cacá, contra, é quem marcaram para o tricolor paulista.

Quem saiu na frente foi o São Paulo com Lucas logo aos 4 minutos. O Corinthians só foi empatar aos 31 minutos com um belo chute de fora da área de Coronado. Cacá, zagueiro do Timão, marcou contra e deixou os rivais na frente novamente aos 41, mas em falha na saída de bola de Luciano, Gustavo Mosquito aproveitou e chutou no ângulo para igualar o marcador, aos 47 minutos.

O empate ficou ruim para o Corinthians, que se vê ameaçado da zona do rebaixamento. Com o ponto conquistado, o time sobe para 7 pontos e fica na 14° colocação, enquanto para o São Paulo, a igualdade no marcador significou subir para 15 pontos e ficar no 5° lugar.

Na próxima rodada, o Timão sai para visitar o Internacional na quarta-feira, dia 19 de junho, enquanto o tricolor paulista recebe o Cuiabá, no Morumbis, também na mesma data.

