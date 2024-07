Coxim recebe etapa dos Jogos Escolares da Juventude

A cidade de Coxim foi a escolhida para sediar a terceira divisão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. A etapa que terá jogos de futsal e vôlei acontece entre os 9 e de 14 de julho.

A solenidade de abertura está marcada para terça-feira (9), às 19 horas, na Praça Zacarias Mourão.

Neste ano, a primeira etapa dos Jogos Escolares aconteceu em Campo Grande, de 6 a 24 de junho, com participação dos estudantes-atletas de 12 a 14 anos.

Além das disputas da primeira e segunda divisão das modalidades coletivas (basquetebol, futsal, handebol e voleibol), mais 12 modalidades entraram em ação: atletismo, badminton, vôlei de praia, ciclismo, judô, taekwondo, wrestling (luta olímpica), natação, ginástica artística, ginástica rítmica, karatê e xadrez.

Durante os seis dias de competições, a terceira divisão promete movimentar Coxim, com a participação de 27 municípios e 422 atletas (162 no feminino e 260 no masculino). As partidas de voleibol acontecerão na quadra poliesportiva da Escola Estadual Pedro Mendes Fontoura. Já as de futsal serão no Ginásio Municipal Fernando Fontoura, Ginásio Ademir Mochi e campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

