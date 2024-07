De Campo Grande, Kelly Kethyllin Victório é convocada para Paralimpíadas de 2024

A sul-mato-grossense e judoca, Kelly Kethyllin Victório, entrou para a lista de atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

A confirmação foi feita pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A campo-grandense tem 20 anos e faz parte da categoria até 70 kg, da classe J2 (baixa visão), e é atleta do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac-MS).

Ela foi ouro no Parapan de Jovens, em Bogotá, no ano passado. A medalhista nasceu com má-formação no nervo óptico, deixando-a com baixa visão nos dois olhos.

Kelly ocupava a décima colocação do último ranking paralímpico, divulgado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA) e, por conta da inelegibilidade de várias judocas que estavam à sua frente, a campo-grandense garantiu a vaga. Ela vai lutar na mesma categoria da atual campeã paralímpica Alana Maldonado.

Além de Kelly, a paraense Larissa Oliveira, da J1 (cegos totais), representará o judô feminino brasileiro. Ela conquistou o bronze no Pan-Americano da modalidade do Canadá em 2022.

Além da judoca, outros sete atletas sul-mato-grossenses estão confirmados em Paris:

Débora Benevides (canoagem)

Fernando Rufino (canoagem)

Yeltsin Jacques (atletismo)

Gabriela Mendonça Ferreira (atletismo)

Paulo Henrique Andrade (atletismo)

Érika Cheres Zoaga (judô)

Os Jogos Paralímpicos começam no dia 28 de agosto e seguem até 8 de setembro.

