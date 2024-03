Diretor esportivo do Vasco Ã© demitido; o motivo nÃ£o foi revelado

O diretor esportivo do Vasco, Alexandre Mattos, contratado em dezembro de 2023, foi demitido nesta quinta-feira (21). Ele já foi notificado da decisão do clube, mas o motivo não foi revelado aos meios de comunicação.

O Vasco marcou uma entrevista coletiva com o CEO da entidade, Lúcio Barbosa, para ainda hoje, onde ele explicará as razões que resultou na decisão, e os próximos passos da equipe.

Mas há rumores que Alexandre Mattos perdeu a confiança da diretoria do Vasco após comportamentos desagradáveis nos bastidores. E ainda, conversas dele com um jornalista, onde ele detalhava o processo de contratação do clube, vazaram na internet.

Na última janela de transferência, Alexandre Mattos foi responsável por nove contratações. Mas criticou a demora no processo interno de contratações.

