Djokovic bate Alcaraz e leva 1º ouro da carreira

Foi apenas na quarta tentativa que Novak Djokovic conquistou o ouro olímpico, e juntou a medalha a todos os grandes campeonatos que um tenista pode vencer na carreira.

Na maior final do tênis masculino de simples de todos os tempos, que colocou frente a frente o número 2 do mundo e o número 3, Carlos Alcaraz, o sérvio venceu por 2 sets a 0 com dois tie breaks, e se emocionou ao final da partida.

Era o duelo entre o finalista mais velho da história do torneio olímpico de simples, Djokovic, com 37 anos e decidindo o ouro pela primeira vez depois de quatro Olimpíadas, com o mais jovem, Alcaraz, de 21, em seus primeiro Jogos.

O sérvio tinha perdido três semifinais e duas decisões de bronze, tendo apenas uma medalha, de bronze, conquistada em Pequim 2008.

O sérvio se junta ainda a um seleto grupo de tenistas que conquistaram o chamado Golden Slam - títulos dos quatro Grand Slam e o olímpico -, que era formado por Steffi Graf, Serena Williams, Andre Agassi e Rafael Nadal. Ele já é o maior vencedor do Golden Slam da história entre os homens

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também