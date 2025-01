Djokovic vence Alcaraz e alcança sua 50ª semifinal de Grand Slam

Carla Andréa, com ge

Nesta terça-feira (21), Novak Djokovic avançou para a sua 50ª semifinal de Grand Slam. O sérvio, de 37 anos, venceu de virada o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 3 do mundo, em um duelo no Australian Open.

Após 3h37min de disputa, Djokovic venceu por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4. Com o resultado, Djokovic se prepara para enfrentar o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking mundial, na semifinal de sexta-feira (24).

"Eu queria que esse jogo tivesse sido a final. Ganhei um dos jogos mais épicos desta quadra, do nosso esporte", disse. Esta foi a 99ª vitória de Djokovic no Australian Open, onde ele busca seu 11º título.

O jogo começou com Alcaraz impondo dificuldades para Djokovic, que precisou de atendimento médico no primeiro set, vencido pelo espanhol por 6/4. No entanto, o sérvio reagiu, usando sua agressividade para equilibrar o duelo.

Ele venceu o segundo set com uma quebra decisiva no décimo game, selando a parcial em 6/4 com um winner de devolução.

No terceiro set, Djokovic manteve o ritmo intenso, enquanto Alcaraz enfrentou problemas com o saque. Mesmo devolvendo uma quebra, o espanhol não conseguiu impedir a virada do sérvio, que fechou a parcial por 6/3.

No quarto e último set, o nível de jogo subiu ainda mais, com um rali de 33 trocas de bola em um break point salvo por Alcaraz. Porém, Djokovic aproveitou uma quebra inicial para manter o controle e selar a vitória com 6/4.

Enquanto Djokovic segue na busca pelo seu 25º título de Grand Slam, Carlos Alcaraz, que igualou sua melhor campanha no Australian Open, se despede do torneio.

Na outra semifinal, o italiano Jannik Sinner enfrentará o australiano Alex de Minaur, enquanto o americano Ben Shelton e o italiano Lorenzo Sonego disputam a última vaga.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também