Duplas sul-mato-grossenses garantem pÃ³dio na Copa Regional Centro-Oeste de VÃ´lei de Praia

No último fim de semana, Cuiabá, capital do Mato Grosso, sediou a Copa Regional Centro-Oeste de Vôlei de Praia. Duas duplas masculinas e uma feminina do MS garantiram o pódio e se classificaram para o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A dupla Jean e Anthony ficaram em primeiro lugar ao vencer a outra dupla sul-mato-grossense, Cadu e Marlon, por 2 sets a 1. Ambas as equipes disputarão a próxima etapa aberta do Circuito Brasileiro, que acontecerá entre 13 e 17 de março, em Recife.

Ana Beatriz e Aninha ficaram com a segunda colocação no pódio feminino, após perderem para a dupla do Distrito Federal, Teresa e Bia. Esses resultados finalizaram a primeira a Copa Regional de vôlei de praia do Centro-Oeste. Esta foi a primeira temporada dos torneios regionais, sendo a do Centro-Oeste a sétima e última série de jogos dos torneios da temporada 23/24.

Ao JD1 Notícias, Jean Claudio dos Santos Silva, que ficou na primeira colocação ao lado do seu parceiro Anthony, conta que as duplas foram dividas em duas, o grupo principal, na qual tiveram hospedagem paga e premiações, e a segunda em um grupo menos privilegiado.

Além disso, o atleta conta que uma das dificuldades foi o calor que estava fazendo em Cuiabá durante a competição, mas a temperatura não impediu que a dupla se consagrasse a campeã da modalidade masculina. “Foi uma alegria muito grande, ficamos muito felizes com o torneio, vendo que está dando certo. É resultado de muito trabalho, muito esforço. No nosso centro de treinamento, o CT CALEPES, temos um grupo muito bom de atletas.”, afirmou Jean.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também