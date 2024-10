É oficial! Rodri leva Bola de Ouro; Vini Jr. fica em segundo

Nesta segunda-feira (28), aconteceu a cerimônia de entrega da Bola de Ouro, realizada pela France Football, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Vinicius Jr., do Real Madrid, era visto como o favorito para ser escolhido como melhor jogador do mundo, porém, informações vazadas momentos antes da cerimônia acabaram com essa expectativa.

Tudo indicava que Rodri, do Manchester City, seria o vencedor, algo que se concretizou. O brasileiro ficou na 2º posição.

Vale ressaltar que o Real Madrid não viajou para Paris como forma de protesto pelo fato de Vini Jr. não ter recebido o prêmio. Em compensação, o clube ganhou algumas premiações.

Rodri recebeu o prêmio direto das mãos de George Weah, vencedor no ano de 1995. Atualmente, o vencedor está machucado, mas entrou em campo 50 vezes pelo Manchester City na temporada 23/24, a que valeu para a premiação.

Ele marcou nove gols e deu 11 assistências. Venceu a Premier League, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes, e encerrou a temporada passada vencendo a Eurocopa com a Seleção da Espanha.

Confira todos os premiados:

Bola de Ouro (masculina): Rodri

Bola de Ouro (feminina): Aitana Bonmat

Troféu Kopa: Lamine Yamal

Clube do ano (feminino): Barcelona

Clube do ano (masculino): Real Madrid

Troféu Gerd Müller: Harry Kane e Kylian Mbappé

Troféu Yashin: Emiliano Martínez

Prêmio Sócrates: Jennifer Hermoso

Troféu Johan Cruijff (feminino): Emma Hayes

Johan Cruijff (masculino): Carlo Ancelotti

