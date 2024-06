Etapa da Fórmula Truck acontece neste fim de semana na Capital

Brenda Leitte, com ge atualizado em 29/06/2024 às 08h14

Neste fim de semana, Campo Grande sedia a 4ª etapa da Fórmula Truck 2024, que acontecerá até 30 de junho. As disputas serão no Autódromo Internacional Orlando Moura, com ingressos a partir de R$ 25 (1º lote) e duas categorias na pista.

Os pilotos já estão na Capital, os quais realizaram treinos nessa sexta-feira (28), para reconhecimento de pista e ajustes nos veículos. Hoje (29), será dia de treinos classificatórios e, somente no domingo (30), três corridas prometem agitar o público na Capital Sul-mato-grossense.

Os ingressos estão à venda no site oficial da Fórmula Truck, com preços de R$ 25 a R$ 350, definidos por lote.

