Ex-jogador da NBA, Delonte West, é preso por invasão de propriedade nos EUA

O ex-jogador de basquete, Delonte West, que atuou na NBA por oito temporadas, foi preso no dia 2 de novembro no Condado de Fairfax, Virgínia, acusado de invasão de propriedade.

Segundo o site "TMZ", West foi detido após se recusar a deixar uma área privada onde estava proibido de entrar, um dia antes de sua prisão. Após pagar uma fiança de mil dólares, o ex-atleta foi liberado, mas deverá comparecer ao tribunal para uma audiência futura.

West, que jogou por equipes como Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks, vem enfrentando uma batalha contra o vício em drogas e problemas de saúde mental, incluindo depressão e transtorno bipolar.

Em 2020, imagens de West pedindo dinheiro nas ruas de Dallas chamaram a atenção da mídia e, em seguida, o dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, o ajudou a buscar tratamento em uma clínica de reabilitação na Flórida.

Selecionado no Draft de 2004 pelo Boston Celtics, West também passou pelo Cleveland Cavaliers, onde atuou ao lado de LeBron James, e pelo Dallas Mavericks.

Em 2012, ele deixou a NBA e teve uma breve passagem pelo basquete chinês, jogando pelos times Fujian Xunxing e Shanghai Sharks. Estima-se que West tenha acumulado cerca de US$ 16 milhões em salários ao longo de sua carreira, mas, desde então, passou por dificuldades financeiras e já até foi flagrado em situação de rua.

