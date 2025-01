Fórmula 1 terá engenheira de corrida pela primeira vez na história

A Haas, equipe da Fórmula 1, anunciou nesta terça-feira (21) que a engenheira alemã Laura Muller, de 33 anos, será a primeira mulher a ocupar o cargo de engenheira de corrida na história da F1.

Laura trabalhará ao lado do piloto francês Esteban Ocon, que estreia na equipe norte-americana nesta temporada após passagem pela Alpine.

Laura já havia atuado com Ocon durante os testes de fim de temporada realizados no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, em dezembro do ano passado. No entanto, sua promoção à função foi confirmada apenas agora.

Ela ocupa o cargo após deixar a posição de engenheira de performance, que desempenhava desde que ingressou na Haas, em 2022.

Como engenheira de corrida, Laura será responsável pela comunicação direta com Ocon durante as provas e pela elaboração das estratégias que o piloto deverá seguir na pista, um dos papéis de maior visibilidade na categoria.

Ayao Komatsu, chefe de equipe da Haas, destacou as qualidades que levaram à escolha de Laura para a posição. “Ela é uma pessoa determinada e tem uma ótima ética de trabalho. Quando encontra um problema, ela se aprofunda e não para na primeira resposta”, disse.

Embora a Fórmula 1 já tenha contado com mulheres em cargos técnicos importantes, como Hannah Schmitz (estrategista da RBR) e Bernie Collins (ex-Aston Martin), Laura Muller é a primeira a assumir o papel de engenheira de corrida.

Além dela, outra mulher ingressará na Haas nesta temporada, a estrategista Carine Cridelich, que se juntará à equipe em 1º de março após passagem pela RBR.

