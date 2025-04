Morre fundador do Clube Futebol Pantanal

O fundador da Associação Atlética Portuguesa, agora Futebol Clube Pantanal, Arnaldo Domingues Fernandes, morreu nesta quinta-feira (10), aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Conforme o site Esporte MS, pessoas ligadas aos ex-presidente da Portuguesa apontam que foi por conta da debilitado nos últimos meses. “Seo” Arnaldo como era conhecido, administrou o time lusitano do MS por mais da metade de sua vida.

A dedicação do clube começou nos campos da vila Petrópolis, Jardim Imá e Lar do Trabalhador. Ele esteve sempre a frente a equipe, até que nos anos 90 passou o clube para administração do seu ex-goleiro Jair, que morreu anos depois.

Sem nenhuma condições de administrar, o clube ficou filiado na Federação de Futebol até a chegada dos atuais empresários, que levantaram o nome e a instituição. Os novos dirigentes não esqueceram do lendário presidente e emitiram nota de pesar.

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que comunicamos, na data de hoje (10/04/2025), o falecimento do Sr. Arnaldo Domingues Fernandes, fundador da Associação Atlética Portuguesa, agora Futebol Clube Pantanal.

Nascido em 9 de fevereiro de 1937, Sr. Arnaldo coloriu de verde e vermelho o sonho de ter um clube profissional em campo, e com muito afinco e dedicação deu forma às primeiras escalações do time que hoje está entre os melhores de Mato Grosso do Sul.

A presidência e os membros diretores do Pantanal, bem como os demais profissionais e atletas, desejam condolências à família do Sr. Arnaldo e carregam consigo a responsabilidade de manter esse lindo legado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também