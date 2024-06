Federação de MS inaugura "Casa do Futebol" na Capital

A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) está de casa nova. A sede, chamada de “Casa do Futebol”, agora está localizada na Rua 14 de Julho, 1033, na região central de Campo Grande. O endereço foi escolhido pelo presidente em exercício, Estevão Petrallas, e inaugurado na noite desta terça-feira (25).

O objetivo na nova sede é oferecer um espaço melhor estruturado, moderno e adequado para as atividades diárias dos funcionários, além de receber dirigentes e integrantes da crônica esportiva.

Segundo Petrallás, a nova sede tem um bom espaço para a administração e dirigentes de clubes na promoção das atividades futebolísticas. “A partir de hoje todos vão perceber a grande transformação que queremos empreender. Isso é fundamental com as competições que estão encerrando que é o Sub-13, com o Estadual Sub-20 que está numa fase intermediária. Em setembro inicia a Série B Estadual e na sequência o Campeonato Feminino e o Sub-15. E desta forma colocarmos nos trilhos o futebol Sul-mato-grossense, com a velocidade que precisa para retomar a credibilidade. Todos nós somos responsáveis por isso, para que a gente tenha resultados positivos de forma transparente”, disse ele.

Para o presidente do Operário Futebol Clube, Nelson Antônio da Silva, é uma conquista para todos da classe. “As expectativas do Operário são as melhores com essa nova fase da Federação. A nova sede, um lugar mais adequado, representa um avanço para todos os clubes do Estado”, afirmou.

O diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande), Maicon Luiz Mommad, declarou apoio da pasta da Capital ao Estado. “Precisamos tornar o futebol uma política publica, de Campo Grande para todo o MS. E é isso que estamos fazendo. Cada vez mais oferecer jogos de qualidade, campeonatos de qualidade para a população”, destacou.

O momento é um marco importante para o futebol Sul-mato-grossense, simbolizando o compromisso da Federação com o desenvolvimento e fortalecimento do esporte no Estado. A inauguração contou a presença de autoridades convidadas e dirigentes esportivos.

