Festival de Verão será em março e últimos ajustes serão definidos na Capital

Um dos principais eventos no calendário de lazer e esportes do Estado, o Festival de Verão está marcado para o dia 9 de março no Parque das Nações Indígena em Campo Grande promovendo atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre.

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) organizou o evento com atividades como yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, malabarismo, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipa, skate e crossfit, além de outras novidades.

Um reunião técnica será realizada no dia 12 de fevereiro com grupos de corrida e parceiros da organização para garantir a funcionalidade, qualidade e bom andamento do festival. Na ocasião, serão apresentados os detalhes da organização, as atividades previstas e um croqui com a disposição dos espaços destinados a cada parceiro.

“Neste encontro, vamos juntos definir os últimos detalhes para que o Festival seja um sucesso ainda maior do que os anteriores. Teremos a oportunidade de apresentar as novidades deste ano, como as novas modalidades esportivas e as atrações culturais”, afirmou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Reunião técnica

Data: 12 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes - Campo Grande (MS)

