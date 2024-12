Fifa anuncia sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034

Nesta quarta-feira (11), a Fifa anunciou as sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034. Ficou definido que o Mundial de 2030 será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos, com três jogos na Argentina, Paraguai e Uruguai. Já a edição de 2034 foi confirmada na Arábia Saudita.

Serão, então, partidas em três continentes diferentes: América do Sul, Europa e África. As candidaturas eram únicas, mas dependiam da confirmação da Fifa.

O Mundial de 2030 será o primeiro de Portugal e Marrocos como sedes. A Espanha recebeu a Copa pela primeira vez em 1982. A Copa de 2034 também terá uma sede inédita.

Argentina, Paraguai e Uruguai receberão um jogo cada em celebração aos cem anos da Copa do Mundo,

A primeira edição do Mundial, em 1930, foi no Uruguai. E caberá ao Centenário, palco do jogo inaugural das Copas, receber a estreia em 2030.

A Copa de 2034 será a segunda disputada no Oriente Médio após a edição de 2022 no Catar.

Vale lembrar que, antes dos dois Mundiais anunciados nesta quarta, haverá a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

