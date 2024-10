Fifa divulga ranking de Seleções; Brasil segue na 5º colocação

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (24), a atualização do ranking de Seleções. A atual bicampeã da Copa América, campeã do mundo e líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina segue no topo, com 1883.5 pontos.

França e a campeã europeia Espanha completam o pódio. O ranking não sofreu alterações do 1º ao 6º lugar, com a Seleção Brasileira ocupando a 5º colocação.

A principal novidade é Portugal, que subiu do oitavo para o sétimo lugar, ultrapassando a Holanda, e a Itália pulou da 10ª para a 9ª posição, deixando a Colômbia para trás. Sendo essas as únicas trocas de posições no Top 10.

Já o Brasil seguiu na quinta posição mesmo após as vitórias nas duas últimas rodadas das Eliminatórias, contra Chile e Peru.

Ao todos, foram 175 jogos na última Data Fifa. A próxima atualização do ranking será em 27 de novembro, após a próxima Data Fifa.

Confira o Top 10 do ranking da Fifa:

Argentina – 1883.5 pontos

França – 1859.85 pontos

Espanha – 1844.33 pontos

Inglaterra – 1807.83 pontos

Brasil – 1784.37 pontos

Bélgica – 1761.27 pontos

Portugal – 1752.68 pontos

Holanda – 1748.24 pontos

Itália – 1729.4 pontos

Colômbia – 1724.37 pontos

