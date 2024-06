Fim dos rumores! Real Madrid anuncia contratação de Mbappé

Oficialmente, Kylian Mbappé é o novo jogador do Real Madrid. Após a conquista da Champions League, no último sábado (01) em cima do Borussia Dortmund pelo placar de 2 a 0, os espanhóis anunciaram a contratação do francês, que deixou o PSG.

Mbappé ficou livre no mercado após não renovar com o clube parisiense, e chega ao Real Madrid por custo zero.

O ex-PSG receberá como salário 30 milhões de euros por temporada, consideravelmente menos do que os 100 milhões de euros anuais que faturava no antigo clube.

Segundo o jornal espanhol 'Marca', Mbappé ainda vai receber mais de 100 milhões de euros em bônus, ao longo de cinco anos, por ter assinado o contrato com os campeões da Europa.

O jogador de 25 anos defendeu o PSG por sete temporadas. Acumulando 308 partidas, 256 gols e 96 assistências.

O jogador se manifestou nas redes sociais sobre o novo clube. "É um sonho que se tornou realidade", disse.

Mbappé ainda afirmou que está feliz, e também ansioso para ver os madridistas. Ele agradeceu por todo o apoio que está recebendo.

