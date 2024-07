Final da Copa América terá arbitragem brasileira

O árbitro da final da Copa América de 2024 será brasileiro. Raphael Claus vai apitar a decisão entre Argentina e Colômbia, no próximo domingo (14), em Miami, nos Estados Unidos.

Serão cinco brasileiros envolvidos na arbitragem da decisão. O juiz paulista terá a companhia dos assistentes Bruno Pires e Rodrigo Correa, e Rodolpho Toski estará no comando do VAR, auxiliado por Danilo Manis.

Isso só foi possível graças a eliminação da Seleção Brasileira para o Uruguai, no dia 06 de julho.

Claus trabalhou somente em um jogo da Copa América até aqui, como quarto árbitro na vitória do Panamá sobre a Bolívia, por 3 a 1, na última rodada do grupo C.

Argentina e Colômbia se enfrentam às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão ao vivo da Globo, Globoplay e SporTv.

