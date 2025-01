Fonseca faz final de "esquenta" do Austrália Open

O brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, venceu o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 0 (duplo 6/3), na madrugada desta sexta-feira (3) e disputará a final do Challenger 125 de Camberra na Austrália.

O adversário na final será o americano Ethan Quinn, que venceu o espanhol Martin Landaluce pelo mesmo placar na semifinal, em 1 hora, 35 minutos e 13 segundos. O jogo será à 1h da madrugada deste sábado (4), no horário de Mato Grosso do Sul e pode ser acompanhado ao vivo pelo Challenger TV no site oficial da ATP .

É a primeira vez que os dois atletas se enfrentam.

O Challenger 125 de Camberra é um dos torneios que fazem o “esquenta” do Austrália Open em Melbourne, primeiro Grand Slam de 2025, que acontece de 12 a 26 de janeiro de 2025.

Campanha

Em Camberra, João Fonseca ainda não perdeu nenhum set, passando por todos os rivais com vitórias por 2 a 0.

Foi a nona vitória seguida do carioca que vem de título no Next Gen Finals, no final de dezembro.

Começou batendo o americano Mackenzie McDonald (6/1 e 6/3) e depois eliminou o croata Duje Ajduković (6/1 e 7/5) e o francês Harold Mayot (6/2 e 6/3).

Se vencer neste sábado, o brasileiro vai aos 534 pontos, terminando a semana como o 113º com uma subida acima de trinta colocações, a menos de 70 pontos do top 100, ou seja, a menos de um título challenger do grupo importante que já garante vaga nos Grand Slams.

No momento o 100º colocado é o húngaro Marton Fucsovics com 611 pontos.

