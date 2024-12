Gaviões da Fiel realiza 3º pagamento da dívida da Neo Química

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, anunciou na última quinta-feira (5) o pagamento da terceira parcela da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal referente ao financiamento da Neo Química Arena.

O valor da parcela foi de R$ 1.058.858,29, totalizando até agora R$ 25.691.115,80 pagos em três parcelas.

A arrecadação por meio da "vaquinha" virtual para quitar a dívida, que soma R$ 700 milhões, ultrapassou a marca de R$ 27 milhões, o que representa 3,8% do total devido.

O pagamento da terceira parcela foi realizado no dia 4 de dezembro, com o montante vindo das doações recebidas pela torcida organizada. Além disso, a Caixa Econômica Federal confirmou os pagamentos feitos pela Gaviões da Fiel.

