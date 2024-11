III Etapa do Circuito Estadual de Badminton 2024 começa hoje (8) na Capital

A FESBd (Federação Sul-Matogrossense de Badminton) realizará a III Etapa do Circuito Estadual de Badminton 2024, evento que reunirá atletas de todo Mato Grosso do Sul na Cidade de Campo Grande, de hoje (8) até domingo (10). As disputas acontecerão no Ginásio Rádio Clube Campo, localizado na Avenida Toros Puxian, 477, na Vila Morumbi.

A competição envolverá cinco modalidades – Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e Dupla Mista (DX) – distribuídas em diversas categorias etárias, desde a Sub-11 até a categoria Principal.

Para os amantes do badminton e para quem deseja conhecer melhor o esporte, o evento representa uma excelente oportunidade de ver de perto a intensidade das partidas. O badminton é conhecido pela velocidade e precisão, sendo praticado em uma quadra de 13,4 metros de comprimento por 5,18 metros de largura para partidas individuais, e 6,1 metros de largura para jogos de duplas. O objetivo do jogo é golpear uma peteca sobre a rede, tentando marcar pontos sem permitir que ela caia do próprio lado da quadra. Os jogos são disputados em três sets de 21 pontos, e vence quem ganhar dois sets.

Além do prestígio da competição, que faz parte do calendário esportivo estadual, o Circuito Estadual é uma grande vitrine para os atletas em desenvolvimento, com categorias de base como Sub-11, Sub-13, Sub-15, até Sub-23, permitindo que jovens talentos do badminton mostrem seu potencial.

A realização da III Etapa do Circuito Estadual de Badminton 2024 confirma o compromisso da FESBd em promover o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul e incentivar a prática esportiva entre jovens e adultos, consolidando o badminton como um esporte em ascensão na região.

Programação

A competição tem início na sexta-feira (8) às 19h até às 21h. No sábado (9), será das 8h às 19h, com encerramento no domingo, das 8h às 14h.

